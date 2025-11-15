Crece 14 % turismo internacional

La secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, informó que el turismo internacional en México presentó un crecimiento sostenido durante los primeros nueve meses de 2025, principalmente provenientes de China, Estados Unidos, Argentina e Italia.

No obstante, reconoció que septiembre fue el mes “más flojo” del año, aunque anticipó una recuperación sólida hacia diciembre con el inicio de la temporada alta.

De enero a septiembre de 2025, la llegada de visitantes internacionales aumentó 14%, y la derrama económica generada por estos viajeros se elevó 6.2 %, alcanzando más de 25 mil millones de pesos (mdp).

Rodríguez Zamora destacó también el comportamiento de los mercados emisores. El turismo proveniente de Asia creció 10.7 %, con aumentos importantes del turismo chino y coreano, así como de viajeros estadounidenses, argentinos e italianos, estos últimos con un alza de 14.8 %.

El turismo cultural también mostró avances significativos: visitas a museos aumentó 16.9 % y visitas a zonas arqueológicas: dos por ciento.

La secretaria subrayó que el turismo interno continúa siendo un pilar de la actividad económica. De enero a septiembre, el país registró 78.3 millones de turistas nacionales, lo que representa un incremento de 2.7 %.

En total, los aeropuertos mexicanos atendieron 142 millones de pasajeros nacionales y extranjeros, un crecimiento de 2.5 % respecto al mismo periodo de 2024.