Crece 5 % gasto de turistas extranjeros en México

Durante las vacaciones de verano 2025, el gasto con tarjetas de visitantes internacionales en México creció cerca de 5 % en comparación con el mismo periodo del año pasado, de acuerdo con un análisis elaborado por Visa Consulting & Analytics, en colaboración con la Secretaría de Turismo.

El reporte, que abarca del 30 de junio al 31 de agosto, y que muestra el desempeño del gasto en tarjetas Visa, muestra un mayor dinamismo.

Pago digital

La secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, destacó que los resultados reflejan tanto la fortaleza del sector como la creciente adopción de pagos digitales entre los viajeros. “Estos resultados reflejan no solo el dinamismo del turismo internacional en México, sino también una creciente adopción de pagos digitales”, detalló.

El reporte resaltó que los principales destinos en gasto con tarjeta fueron Ciudad de México y la Riviera Maya. Sin embargo, Tijuana y Los Cabos destacaron como los polos de mayor crecimiento frente a 2024, con alzas superiores al 20 y 15 %, respectivamente.