Crece 5.3 % inventario de naves industriales

El inventario nacional de naves industriales alcanzó los 113.6 millones de metros cuadrados (m²) de abril a junio, reportando un crecimiento anual de 5.3 %, de acuerdo con la firma de investigación inmobiliaria Solili.

Monterrey se mantiene como el mercado más grande del país, al superar los 21.5 millones de m², reportando un crecimiento de 1.8 millones de m² en el transcurso del último año.

“Asimismo, la distribución geográfica de la huella industrial a lo largo del territorio nacional continúa fortaleciéndose y consolidando un perfil cada vez más institucional, lo que atrae a nuevos participantes interesados en ampliar su presencia en el país”, indicó Solili en un reporte.

El arrendamiento de propiedades industriales se ubicó en un millón 263 mil m², cifra que representa un incremento de 35 % con respecto al segundo trimestre del año anterior.

Tres estados con mayor demanda

Los mercados industriales que concentran la mayor demanda de naves industriales son Monterrey, con el 24 % de los arrendamientos, seguido de la Ciudad de México, 22 %; y Tijuana, 11 % del total nacional.

Al cierre del segundo trimestre, el panorama del mercado inmobiliario industrial en México mantiene signos de reacomodo hacia una selección estratégica de activos, dando señales claras de consolidación y madurez, tal como lo refleja la adquisición de Fibra Macquarie por parte de Fibra MTY.

En el plano macroeconómico, se estima que el PIB crecerá 1.6 % al cierre de 2026.

Asimismo, la inflación general de 4.8 % observada durante la primera mitad del año ha sido un factor clave en las decisiones de política monetaria.

Solili considera que la moderación en la actividad de arrendamiento a nivel nacional es signo de un mercado que busca equilibrarse en medio del inicio de revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

La tasa de vacancia industrial cerró el segundo trimestre en 5.2 %, un crecimiento de 1.3 puntos porcentuales respecto al trimestre anterior, propiciando condiciones que benefician a los inquilinos que buscan ocupar mejores lugares en territorio nacional.

Construcción industrial

En tanto, la construcción industrial rebasó los 3.8 millones de m², de los cuales cerca de la mitad se concentran en la Ciudad de México, seguida de Monterrey, con 932 mil m² en desarrollo, mientras que Guadalajara registra 340 mil m² del total en construcción.

Los ocho mercados industriales que componen la región del norte del país concentran el 35 % de los inicios de construcción, cifra muy similar a los inicios de obras que arrancaron construcción el segundo trimestre de 2025.

Mientras que en el Bajío y en la región occidente inició la construcción de 14 proyectos industriales que totalizan 247 mil m², de los cuales seis corresponden a nuevas edificaciones en el mercado industrial de Guadalajara.

Rentas se han mantenido al alza

A pesar del escenario actual, los precios de renta se han mantenido al alza.

La Ciudad de México cierra el segundo trimestre del año por encima de los 10.38 dólares por metro cuadrado mensual, un incremento de 8 % respecto al mismo periodo del año anterior.

La capital sigue atrayendo a inversionistas y desarrolladores que amplían su participación hacia nuevos corredores, creando una oferta de mayor calidad donde el precio refleja las características de naves más eficientes, ajustadas a espacios logísticos de mayor volumen, lo que se refleja en el costo de construcción y, por consecuencia, en el precio de renta de las propiedades.

En el norte, los mercados de Tijuana y Tecate mantienen los precios más altos de la región con 8.68 y 8.06 dólares por m² mensual, respectivamente, mientras que Monterrey, que es actualmente el mercado más grande a nivel nacional, registra un precio promedio de salida de 7.08 dólares por m² al mes.