Crece 55.5 % trabajadores de plataformas con seguro

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) informó que los resultados de la prueba piloto obligatoria para personas trabajadoras de plataformas digitales, realizada entre julio y diciembre de 2025, confirmaron que es posible ampliar derechos laborales y acceso a la seguridad social sin eliminar la flexibilidad ni afectar la disponibilidad de empleo en la economía digital.

La dependencia federal destacó que en diciembre, 206 mil 521 personas superaron el umbral del ingreso neto mensual, equivalente a un salario mínimo, lo que representa un crecimiento de 55.5 por ciento respecto de las 132 mil 841 personas registradas en julio bajo esta condición.

La STPS detalló que al cierre de diciembre de 2025, el salario base de cotización promedio en plataformas digitales fue de 392.42 pesos diarios, nivel 41 por ciento superior al salario mínimo, “lo que refleja una incorporación a la seguridad social sobre ingresos reales”.

Agregó que la aportación directa de las personas trabajadoras representa aproximadamente el 2.5 por ciento del salario base de cotización, mientras que el resto corresponde a cuotas patronales a cargo de las plataformas, con lo que se desmiente la idea de que la reforma encarece artificialmente el trabajo o traslada la carga a quienes generan los ingresos.

Aseguró que con la información disponible, no se observa un impacto adverso en el empleo en plataformas digitales tras la implementación de la reforma, y con el incremento sostenido de trabajadores registrados se confirma que el modelo no se ha visto afectado; por el contrario, se elimina el cambio de paradigma de mantener servicios baratos a costa de la precariedad laboral.