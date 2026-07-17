Crece en 19.2 % población en cárceles durante 2025

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) anunció que durante 2025, 157 mil 457 personas fueron recluidas en los centros penitenciarios y centros especializados, cifra que representa un aumento de 19.2 % en ingreso carcelario en comparación con 2024.

De acuerdo con información del Censo Nacional de Sistemas Penitenciarios, publicado ayer jueves, 155 mil 579 corresponde a personas adultas y mil 878 a adolescentes.

La información presentada por el instituto detalla que dos mil 693 personas ingresaron a los centros penitenciarios federales y 154 mil 764 a los centros penitenciarios estatales y especializados.

Cabe destacar que durante el año 2024, el número de personas ingresadas a centros penitenciarios federales y estatales fue de 132 mil 118.

La entidad federativa con más ingresos fue Baja California, con 21 mil 62. En segundo lugar, el Estado de México, 18 mil 589 casos.

Del total de personas privadas de la libertad, 9.2 % correspondió a mujeres y 90.8 % a hombres.

Los mayores registros de mujeres encarceladas se localizaron en los centros del Edomex e Hidalgo, con 11.9 y 11.8 %, respectivamente.

En tanto, los mayores porcentajes de hombres se reportaron en los centros penitenciarios federales, con 98.6 % y en Coahuila, 94.2 %.

Según datos del Inegi, 76.2 % de las personas recluidas no tuvo antecedentes penales. Apenas un 21.3 % contó con estos antecedentes penales y en 2.5 % de los casos no se identificó la condición.

Del total, una cantidad mínima de 12. 7% de mujeres contó con antecedentes penales, mientras que la cifra en varones fue del 22.1 %.

Crece cifra sin sentencia

Así también, el Inegi dio a conocer un incremento durante 2025 en el número de personas privadas de la libertad que no cuentan con sentencia, siendo la población femenil la más afectada.

De acuerdo con el Censo Nacional de Sistema Penitenciario Federal y Estatal (CNSIPEF-E) 2026, al cierre del año pasado hubo un registro de 231 mil 436 presos en México y solo 133 mil 714 de ellos contaban con sentencia.

Es decir, hay 97 mil 722 reos sin sentencia, lo que representa un 42.2 % del total de la población penitenciaria en el país.

De esta última cifra de gente sin sentencia, 97 mil 90 son personas adultas y un 34.3 % mantiene estatus de prisión preventiva justificada. El otro 50.1 % se encuentra en situación de prisión preventiva oficiosa y apenas 1.8 % en otro supuesto jurídico. Para 13.8 % de estas personas no se identificó un estatus jurídico claro.

Según el sexo, 52.6 % de las mujeres privadas de la libertad o internadas correspondió a personas sin sentencia; en contraste, 41.5 % de los hombres no contaba con sentencia.

El Inegi también reveló que, por entidad federativa, el Estado de México y Michoacán reportaron que 100 % de su población privada de la libertad sin sentencia se encontraba en estatus de prisión preventiva oficiosa.

El censo indica que al cierre de 2025 se registraron cinco mil 702 delitos por los que los presos sin sentencia que se encontraban recluidos en centros penitenciarios federales: 5.5 % correspondió a ilícitos cometidos por mujeres y 94.5 % por hombres.