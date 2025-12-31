Crece formación de médicos especialistas

En los últimos cinco años, México ha formado alrededor de 45 mil médicos especialistas adicionales, un crecimiento sin precedentes que no habría sido posible de haberse mantenido la tendencia previa, afirmó Eduardo Clark García, subsecretario de Integración Sectorial y Desarrollo de la Secretaría de Salud.

El funcionario recordó que en 2011 el país graduaba anualmente a menos de seis mil médicos especialistas, una cifra insuficiente frente al déficit acumulado durante décadas.

Ante este escenario, explicó que a partir de 2021 se decidió duplicar el ingreso de médicos al sistema público para su formación especializada.

Incrementos

Clark García detalló que las plazas de especialización registraron incrementos significativos en las principales instituciones del sector salud.

En la Secretaría de Salud, las plazas aumentaron 102 %, con dos mil 816 lugares adicionales; en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) el crecimiento fue de 69 %, equivalente a 4 mil 982 nuevas plazas; mientras que en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste) el incremento alcanzó 363 %, con mil 533 espacios más.

En tanto, los institutos de salud de Pemex reportaron un aumento de 162 %, con 198 plazas adicionales.