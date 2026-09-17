Crece matrícula de educación superior 4.6 %

La matrícula de educación superior llegó a 5.8 millones de estudiantes durante el ciclo escolar 2025-2026 y la cobertura alcanzó 47.5 % al incorporar a las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García (UBBJ) y a la Universidad Nacional Rosario Castellanos (UNRC), informó el secretario de Educación Pública (SEP), Mario Delgado.

El funcionario detalló en un comunicado que, sin considerar esas instituciones, la cobertura fue de 46.8 %. La matrícula pública pasó de tres millones 417 mil 960 estudiantes en el ciclo 2024-2025 a tres millones 574 mil 610 en 2025-2026, un aumento de 156 mil 650 alumnos, equivalente a 4.6 %.

A dos años del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, afirmó que la política de educación superior se orientó a ampliar el acceso, fortalecer la permanencia y generar oportunidades para los jóvenes.

Avances

Destacó que uno de los principales avances fue la ampliación de espacios para estudiantes de comunidades históricamente excluidas.

Las UBBJ atendieron a 84 mil 304 estudiantes en 214 sedes y ofrecieron 37 carreras. Para 2026 se autorizaron 25 sedes más, con lo que llegarían a 239.

A junio de este año, 23 mil 929 estudiantes habían egresado de esas universidades y se habían entregado 13 mil 817 títulos profesionales.

Nuevos lugares

El titular de la SEP informó que las Universidades para el Bienestar dispusieron de 99 mil nuevos lugares para 2026 y que, con el plan de inversión previsto, contarían con capacidad instalada para atender a 243 mil 605 estudiantes.

El presupuesto para esas instituciones fue de mil millones de pesos anuales entre 2019 y 2024; aumentó a dos mil 500 millones en 2025 y llegó a tres mil millones en 2026, para instalaciones, equipamiento, mantenimiento y operación.