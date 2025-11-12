Crece tensión entre Estados Unidos y Venezuela

Crece la tensión entre Estados Unidos y Venezuela: Caracas se prepara para afrontar el riesgo de una posible invasión terrestre estadounidense, de la cual se viene hablando en el seno del gobierno de Donald Trump, para enfrentar el narcotráfico.

El régimen de Nicolás Maduro ordenó este martes un despliegue militar a gran escala en Venezuela, en lo que denominó la “fase superior” del “Plan Independencia 200”, una maniobra que abarca operaciones por tierra, mar y aire.

La medida fue anunciada por el Ministerio de Defensa venezolano a través de un comunicado firmado por el general en jefe, Vladímir Padrino López, en el que se instruye la “optimización del comando, control y comunicaciones” de las fuerzas armadas.

Esta se trata de una movilización militar sin precedentes recientes, que incluye unidades del Ejército, la Aviación, la Armada, la Guardia Nacional y la Milicia Bolivariana, además de los llamados Órganos de Dirección para la Defensa Integral (Oddi), estructuras político-militares que operan en todos los estados y municipios del país.

El comunicado del régimen asegura que el despliegue tiene como finalidad “enfrentar las amenazas imperiales”, en referencia directa a Estados Unidos.