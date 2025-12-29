Credencial en el celular, ¿cómo se tramitará?

El Instituto Nacional Electoral (INE) confirmó el avance de un proyecto de identificación digital que permitirá a la ciudadanía contar con una representación electrónica de su credencial para votar en el teléfono celular.

Sin embargo, el propio organismo ha sido enfático en un punto clave: no se trata de una credencial digital que sustituya al documento físico, sino de un complemento dentro de su Estrategia de Transformación Digital del Registro Federal de Electores.

No se trata de una credencial digital independiente ni de un sustituto del documento físico, sino de una extensión tecnológica que permitirá a la ciudadanía contar con una representación electrónica vinculada directamente a su credencial física.

Es fundamental aclarar que aunque existen aplicaciones oficiales como Valida INE QR, estas no constituyen una credencial digital ni una representación gráfica de identificación en sí mismas. Según una aclaración publicada en el sitio oficial de Central Electoral del INE, la herramienta móvil solo permite verificar datos contenidos en la credencial física mediante la lectura de sus códigos QR, pero no es ni emite una credencial digital oficial.

Aunque la llamada “credencial del INE en el celular” aún no existe como un documento oficial por sí mismo, la estrategia de digitalización del instituto está orientada a facilitar la vinculación de la credencial física con herramientas tecnológicas que mejoren la experiencia de la ciudadanía y fortalezcan la identidad digital con altos estándares de seguridad.

Trámite vinculado al documento físico

El acceso a cualquier versión digital o complementaria de la credencial dependerá de que la persona cuente primero con la credencial física vigente, la cual debe tramitarse en un Módulo de Atención Ciudadana del INE. Ese trámite tradicional (que no cambia con la digitalización) sigue estos pasos oficiales:

- Agendar o acudir a cita.

- Preparar documentos.

- Acudir al módulo.

Recoger la credencial una vez procesada.

En otras palabras, no hay un trámite exclusivo de “credencial digital” independiente: la digitalización será un complemento que se habilitará una vez que la identificación física exista y esté vinculada a la persona titular