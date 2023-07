Creel condiciona para dejar la presidencia

Ante la insistencia sobre la separación de su cargo para seguir su aspiración política, el presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Creel, respondió que no dejará su posición hasta que Morena consiga votos para removerlo o le aseguren que la vicepresidenta de su partido lo sucederá.

“Muy claro el reto que le hice a Morena, consigan los votos, remuévanme”, expresó a los legisladores en la sesión de la Comisión Permanente.

Además, pidió que le garanticen que la vicepresidenta del Partido Acción Nacional (PAN) quede como presidenta de la Cámara de Diputados para pedir licencia y continuar en la contienda interna del Frente Amplio por México

Respeto al partido

“Esto ya lo he dicho muchas veces, para que se respete el lugar que tiene mi partido. Estoy haciendo uso de las facultades de la Mesa Directiva, con plena transparencia”, sostuvo.

Asimismo, exhortó al morenista Alejandro Robles a investigar los recursos de los espectaculares de los aspirantes de su partido, en lugar de invertir haciendo denuncias que le cuestan al Estado, señaló luego de que la bancada de Morena presentara un juicio político contra ministros de la Corte.

“No venga a decir sandeces. Los tribunales están de vacaciones, lo voy a denunciar por daño moral y sabe para qué, el dinero que cuesta a la Fiscalía general y a la Contraloría de lo que usted ha hecho, el dinero que le voy a ganar usted y se lo voy a regresar para que el Estado mexicano no pierda y no me tengan miedo; señor López Obrador, le vamos a ganar”, sentenció el aspirante a la presidencia.