Creyentes asisten a la Basílica de Guadalupe

Cientos de personas acudieron el 25 de diciembre a la Basílica de Guadalupe a dar gracias a la Virgen por un año más y para celebrar el nacimiento del niño Jesús.

Se observó a familias con imágenes, estandartes. Algunos aprovecharon para tomarse la foto del recuerdo, otros para escuchar la misa, e inclusive quienes acudieron a dejar arreglos florales o una veladora para agradecer por un año más o solicitar salud y trabajo.

Uno de los principales atractivos fue el nacimiento con una fuente que se instaló en las inmediaciones de la Plaza Mariana, donde la gente acude a tirar una moneda o tomarse la fotografía. Maribel portó una imagen de la Virgen de Guadalupe que fue regalo de su hermana y que este jueves adicional a bendecir.

“Vengo del Estado de México. Venimos a dar gracias, y pues ellas me regalaron esta virgencita que ahorita voy a bendecir. El propósito es que nos dé mucha salud, prosperidad y trabajo”, indicó.