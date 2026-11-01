Crimen organizado corrompe y hace daño a México

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, afirmó que el “crimen organizado” corrompe, hace daño y trae mal a nuestro país, durante la graduación de 166 estudiantes de los cursos Básico de Fusileros Paracaidistas, Doblado y Mantenimiento de Paracaídas, Rappel y Soga Rápida, Técnicas de Tiro Básico y de Combate, y Operaciones Especiales en Áreas Urbanas impartidos por la Secretaría de Marina (Semar).

En Campeche, donde acompañó al almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, titular de la Semar, durante la ceremonia de clausura, García Harfuch comentó que la principal formación de los nuevos elementos es con la intención de combatir a los grupos criminales que no tienen respeto por la vida humana.

“Recuerden, graduadas y graduados, que su principal formación es para combatir a la delincuencia organizada y delincuencia común, que, como hemos dicho en otras ocasiones, no tiene respeto alguno por la vida humana.

“Su misión, la de la delincuencia organizada, es diario corromper, hacer daño y traer mal a nuestro país. La convicción y la misión de ustedes es neutralizar estas amenazas, servir a nuestro país y proteger a las millones y millones de mexicanos que viven en nuestro país”, agregó.

Coordinación

Indicó que, aunque se ha logrado una coordinación con las 32 entidades de México en materia de seguridad, falta mucho por hacer en el combate a crímenes que aún la gente sufre a diario, como la extorsión y otros en los cuales se reciben denuncias a diario.

En su oportunidad, Morales Ángeles aseguró que “en estas especialidades, la preparación exige precisión, disciplina y conocimiento. Por ello, su formación representa una responsabilidad permanente de actuar con profesionalismo, lealtad, honor y estricto apego a la ley”.

Al dirigirse al personal graduado, expresó que la especialización se demuestra en el desempeño cotidiano, en la atención a los detalles, en la capacidad para trabajar en equipo y en la serenidad para tomar decisiones ante situaciones que demandan preparación y criterio.