Crimen organizado y videojuegos: emergencia

Los videojuegos se han convertido en uno de los medios preferidos del crimen organizado para cooptar a niñas, niños y adolescentes en el país. A los criminales les está resultando muy fácil conseguirlo.

De acuerdo con Competitive Intelligence Unit, firma de consultoría estratégica, reportó que en México, en el tercer trimestre de 2023, había cerca de 68 millones de gamers de seis años o más, 1.3 millones más que en el año 2022.

Cuando se le pregunta a niñas y niños sobre si les gustan los videojuegos, la respuesta afirmativa es no solo inmediata, sino que les provoca euforia y muchas emociones más. Prácticamente el 100 por ciento responden que juegan diariamente.

A la segunda pregunta, ¿cuántas horas juegan?, responden: entre 5 y 10 horas diarias, aunque nunca faltan quienes presumen jugar hasta 15 horas al día.

La tercera pregunta, provoca aún más entusiasmo, ¿cuántas y cuántos de ustedes juegan por la noche?, la mayoría levantan las manos y señalan: “porque en la noche el internet jala más chido”; “porque mis papás no me molestan”; “porque así puedo jugar lo que nunca me dejarían”; “porque hablo con extraños” e incluso me han respondido que “lo hacen para dormir mejor”.

Los cuestiono acerca de ¿cuántas y cuántos de ellos juegan con extraños?, al menos el 50 por ciento levantan sus manos, y lo justifican, porque solo dejando entrar a extraños pueden jugar, o bien, porque aun sabiendo los riesgos de hacerlo, “se sienten más comprendidas por ellos, que por quienes tienen cerca”, afirman.

La gran mayoría se sienten orgullosos de que sus videojuegos favoritos sean los de combate armado; en muy pocas ocasiones se ha escuchado que prefieren los vinculados al futbol, por ejemplo.

Otras fuentes destacan que en entre niñas, niños y adolescentes encuestados, el 54 por ciento juegan en línea, y más del 80 por ciento dejan entrar a otras personas en línea para poder interactuar, siendo los videojuegos preferidos los de carreras, peleas, disparos y batallas.

En un reportaje reciente, se dio a conocer los pasos que siguen miembros del crimen organizado para cooptar a niñas, niños y adolescentes.

Destaca que los criminales los contactan la mayoría de las veces en la madrugada, les ofrecen dinero, empleo, así como transportación e ingresos seguros.

En este reportaje, se muestra cómo el fiscal de Oaxaca da a conocer que lograron recuperar a un niño de 14 años que estaba por llegar a Sinaloa.

Se ha escuchado entre decenas de testimonios, al menos dos menores de 15 años compartieron cómo los criminales han contactado a sus hermanos a través de videojuegos.

Así que de la mano de la adicción a los videojuegos que se equipara a la adicción a la cocaína, ahora enfrentan también a esos extraños que los cooptan para ser parte de las filas del crimen, como sicarios, halcones, trata o explotación sexual. Se está frente a una emergencia nacional y no es exageración.