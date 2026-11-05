Crisis del INE ha debilitado la confianza pública

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) advirtió que la crisis que enfrenta el Instituto Nacional Electoral (INE) actualmente ha debilitado la confianza ciudadana en el organismo.

En consecuencia, planteó ocho acciones para fortalecer su autonomía, independencia y credibilidad, ante los desafíos que representan de cara a las elecciones de 2027.

A través de un posicionamiento sobre la situación del INE, Juan José Sierra Álvarez, presidente de la Coparmex, señaló que la confianza en los próximos comicios está en juego, luego de que la reforma de 2024 concentrara facultades en la presidencia del instituto y debilitara los contrapesos y controles colegiados, en medio de señalamientos de corrupción y decisiones cuestionadas.

Llama atender crisis

Ante este escenario, la Coparmex propuso atender la crisis mediante dos ejes: fortalecer al INE y recuperar la confianza ciudadana, así como garantizar que la persona que encabece el organismo tenga legitimidad e independencia.

Investigaciones rápidas, transparentes y sin excepciones: Resolver las investigaciones con oportunidad, independencia, transparencia y apego a la ley.

Vigilancia y rendición de cuentas: Fortalecer los mecanismos de control, transparencia y supervisión, incluido el Órgano Interno de Control del INE, para prevenir conflictos de interés, vigilar el uso de los recursos públicos y someter las actuaciones institucionales a revisión sin afectar las elecciones de 2027.

Recuperar la colegialidad y los contrapesos del INE: Impulsar reformas a la legislación electoral para restituir la colegialidad del Consejo General y fortalecer los contrapesos en las decisiones administrativas y de dirección.

Abrir un diálogo permanente con la sociedad: Establecer un diálogo público con las consejerías electorales sobre las medidas para garantizar elecciones íntegras y confiables en 2027, con compromisos verificables de fortalecimiento institucional. También propuso mantener la interlocución entre el INE, organismos empresariales, universidades y sociedad civil.

Crear un comité técnico de evaluación independiente: Integrar este órgano para la elección de la nueva presidencia del INE con perfiles de reconocida solvencia profesional.

Establecer criterios de evaluación transparente: Incorporar en la convocatoria ponderaciones claras sobre experiencia electoral, capacidad técnica, integridad e independencia de criterio, bajo los principios de máxima publicidad, transparencia y acceso ciudadano a la información.