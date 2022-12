Critica AMLO al bloque conservador

La desinformación es una situación que ya existía, pero con la confrontación política "brotó", al igual que el clasismo y el racismo, expuso AMLO. Cortesía

México.- En la conferencia de prensa del martes, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que "el bloque conservador no quiere que se reduzca el presupuesto al Instituto Nacional Electoral (INE), no quieren que se reduzca el número de legisladores de 500 a 300, no quieren que a los consejeros los elija el pueblo, quieren que los siga eligiendo los partidos".

En este sentido, López Obrador continuó su opinión referente a quienes han expresado su total rechazo a la reforma, "es realmente una tomadura de pelo colectiva, porque va a pasar el tiempo y se van a ir dando cuenta los que pusieron su cartel: el INE no se toca. Y es lamentable, porque hay gente que sí, aunque parezca increíble, está a favor de que se les pague 200 mil, 300 mil pesos a los consejeros, pero hay otros que no saben que esto es lo que se quiere evitar".