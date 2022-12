Critica AMLO al bloque conservador

En la conferencia de prensa del martes, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que “el bloque conservador no quiere que se reduzca el presupuesto al Instituto Nacional Electoral (INE), no quieren que se reduzca el número de legisladores de 500 a 300, no quieren que a los consejeros los elija el pueblo, quieren que los sigan eligiendo los partidos”.

En este sentido, López Obrador continuó su opinión referente a quienes han expresado su total rechazo a la reforma, “es realmente una tomadura de pelo colectiva, porque va a pasar el tiempo y se van a ir dando cuenta los que pusieron su cartel: el INE no se toca. Y es lamentable, porque hay gente que sí, aunque parezca increíble, está a favor de que se les pague 200 mil, 300 mil pesos a los consejeros, pero hay otros que no saben que esto es lo que se quiere evitar”.

Referente a la propuesta de reforma electoral que envío a la Cámara de Diputados, el Ejecutivo federal reconoció que está muy acotada porque no se puede violar la Constitución.

Expuso que al no tratarse de una reforma constitucional “son muy pocos los márgenes”, pero insistió en que se requiere la propuesta. “Ahora no se pudo, pero no quiere decir que hay que arriar bandera, ya vendrán otros tiempos cuando se tenga mayoría”, dijo en su conferencia de prensa.

Para concluir con la negativa del bloque conservador, el presidente Andrés Manuel López Obrador concluyó señalando como este grupo se aprovecha de la falta de información, de ignorancia supina, “porque aunque yo quisiera reelegir —que no solo no quiero, sino iría en contra de mis principios, de mis ideales, de mi honestidad que lo estimo más importante en la vida—, pues no podría yo hacerlo porque se necesita una reforma constitucional, pero está delicada la situación de la desinformación”.