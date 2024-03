Critica AMLO el actuar del INE

En la mañanera del viernes, el presidente Andrés Manuel López Obrador criticó que las autoridades electorales hayan descartado investigar el uso de bots en su contra, pero a la par “lo censuren” por la entrevista que le hizo la periodista de origen ruso, Inna Afinogenova, para el de Canal Red.

“Ayer (jueves) estaba yo leyendo que una candidata pidió que se investigara lo de estos bots: ¿De dónde salía el dinero? ¿Quién pagaba eso? Y contestaron los del INE o los del Tribunal (Electoral) que eso no les correspondía. ¡Ahhhh, pero sí les corresponde censurarme porque me hacen una entrevista y deciden que la tengo que bajar de mis redes!”, señaló.

El mandatario federal añadió que la entrevista con Afinogenova había tenido más de tres millones de reproducciones, “y la impugnaron y decidió el Tribunal que la bajaran; me censuraron y cumplí porque no quiero tener problemas.

“Ya la bajé, ya de una vez aprovecho para informar porque ayer me notificaron, me dieron seis horas de plazo, y ya la bajé, ya no la van a encontrar.

“Deja que pase todo esto dentro de unos 10 años, 20 años, que la desclasifiquen, pero ahorita la enlataron ya como la Inquisición. Entonces, después la vamos a ver porque ya la enlataron”.

López Obrador aseguró que lo tienen “muy censurado”, por lo que no puede hablar mucho de temas electorales.

Acataremos si se resuelve que Salinas no pague

Al comparar que Carlos Slim está al corriente de sus impuestos, el presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó que si el Poder Judicial (PJF) resuelve que no se le deben de cobrar impuestos que deben empresas de Ricardo Salinas Pliego su gobierno acatará, pero advirtió que en caso contrario, si se resuelve que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) está en lo correcto en cobrar estos adeudos, el empresario deberá de pagar.

Reunión de Monreal con familiares de normalistas

Posteriormente, el jefe del Ejecutivo manifestó que aunque el senador Ricardo Monreal se ofreció como intermediario para retomar el diálogo con los padres y madres de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, lo que él quiere es hablar directamente con los padres porque “no quiero intermediarios, no les tengo confianza”.

Al referirse a Vidulfo Rosales, abogado de los padres, señaló que no le puede tener confianza a un abogado que promueve que tiren la puerta de Palacio Nacional como ocurrió hace unos días y al mismo tiempo pide diálogo.

“Con todo respeto a mi compañero, hermano Ricardo Monreal, y a cualquier otro intermediario, lo que yo quiero es hablar directamente con los padres de los muchachos, porque no le tengo confianza a los intermediarios”, comentó.