Critica CNDH política del ICE y la califican de barbarie

La política de persecución del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) es un acto de barbarie y un atentado contra los derechos humanos de las y los migrantes que, con su trabajo y cultura, fortalecen la vida pública de los Estados Unidos, expresó la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos (CNDH), Rosario Piedra.

El viernes, la Comisión Nacional y El Colegio de la Frontera Norte (Colef) firmaron un convenio de colaboración para desarrollar actividades a favor de la población migrante en los ámbitos cultural, social y académico, así como acciones de investigación, capacitación, intercambio de información, elaboración de estudios, difusión del conocimiento y otras iniciativas orientadas a fortalecer la defensa de los derechos humanos de las personas en contexto de movilidad.

En el acto, Piedra consideró que el convenio es síntoma de los tiempos políticos que vivimos, en los que la defensa de las personas migrantes es un imperativo en México y en el mundo ante la nueva agresión de actores que pretenden estigmatizar a las poblaciones que, por diversas razones, buscan hacer sus vidas en otras latitudes.

Piedra confió en que el documento signado será el inicio de una colaboración vibrante, productiva y de largo aliento para colocar en el centro la dignidad humana, el respeto irrestricto a los derechos humanos.