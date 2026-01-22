Critica funcionario el modelo educativo del Conafe

Marx Arriaga acusó que el nuevo modelo educativo del Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe) se mantiene por omisiones internas, intereses administrativos y decisiones que permiten la precarización laboral de docentes que reciben alrededor de cinco mil pesos mensuales, sin prestaciones ni derechos sindicales.

Desde las instalaciones de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) en Guerrero, el director general de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública (SEP), afirmó que el esquema con el que opera Conafe no garantiza el derecho a la educación y que su permanencia responde a prácticas heredadas dentro de la dependencia de gobiernos pasados.

Arriaga deslindó al actual Gobierno Federal y a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo del origen del programa, sin embargo, indicó que la responsabilidad proviene de decisiones tomadas al interior de la SEP.

Explicó que dicho modelo fue diseñado para evitar la inversión en infraestructura educativa en comunidades rurales y que esa lógica se ha mantenido, pues las condiciones laborales de los docentes constituyen una forma de abuso administrativo tolerado por la Secretaría y su titular Mario Delgado.

Asimismo, el funcionario rechazó que Conafe sea equiparable a la Nueva Escuela Mexicana y sostuvo que dentro de la SEP se ha presentado información incorrecta para justificar el modelo.