Critica Rubén Moreira proyecto electoral

El coordinador del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, dijo que es preocupante que la presidenta Claudia Sheinbaum “quiere regir la vida de los otros dos poderes” y trate de regular el gasto de las entidades a través de consultas populares, como propone el llamado plan B en materia electoral.

“Me preocupa la construcción de esas narrativas que parecen muy populares, pero que se hacen sin una reflexión profunda. Someter a consulta pública cómo deben integrarse los otros poderes. Sometamos a consulta pública si es justo que un estado como Nuevo León, por cada peso que envía a la Federación, que se cobran de impuestos del trabajo de los nuevoleoneses, solamente se le regresen 25 centavos”, expresó.

El priista aseguró que volverán a votar en contra del proyecto del Ejecutivo, como pasó con la reforma electoral, si concluyen que afecta la democracia.