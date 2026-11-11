Critican a senadora por quedarse en EUA

La senadora migrante de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Karina Ruiz, fue criticada por la oposición después de que decidió permanecer en Estados Unidos (EUA) con la intención de conservar beneficios migratorios, dejando vacío su escaño en el Senado de la República al solicitar licencia hasta el final del actual periodo ordinario.

La legisladora del Partido Acción Nacional (PAN), Verónica Rodríguez, declaró que “cuando a un legislador lo ponen a elegir entre quedarse en el país donde tendría ciertos beneficios por un programa del que forma parte o venirse a su país a representar a las y los ciudadanos, ella tomó la decisión de quedarse en Estados Unidos”.

Advierte de consecuencia

Aseguró que el caso de Ruiz es el ejemplo perfecto de los peligros de la reforma aprobada por Morena en materia de doble nacionalidad, donde se priorizó el voto de los mexicanos en el extranjero sin garantizar el compromiso de representación en México.

Consideró que esta decisión es un reflejo de la inseguridad que perciben las mexicanas y los mexicanos y de que el Gobierno mexicano no genera condiciones para que sus propios representantes quieran permanecer en el país.

Karina Ruiz solicitó licencia hasta el próximo 15 de diciembre, fecha en que inicia el asueto vacacional en el Congreso de la Unión, luego de ausentarse por más de dos meses de sus labores legislativas de manera presencial.

La senadora solicitó el 10 de noviembre la solicitud de licencia a partir de esta fecha, por lo pide reincorporarse a partir del 16 de diciembre, fecha en que concluye el periodo ordinario de sesiones.