Critican estrategia financiera de Pemex

En los últimos años, el Gobierno Federal ha destinado 3 billones de pesos para apoyar la situación financiera de Petróleos Mexicanos (Pemex) sin resultados, por lo que se prevén que en 2027 seguirá inyectándole recursos.

Así lo planteó el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) en conferencia de prensa con motivo de la presentación de sus expectativas económicas.

“El gobierno le ha metido 3.3 billones de pesos desde 2015, y no ha habido cambio”, dijo el presidente del Comité Nacional de Estudios Económicos, Víctor Manuel Herrera.

Manifestó que esto se debe a que no se ha atacado el problema de fondo, ya que se sigue insistiendo en que la petrolera haga refinación que debe reducirse porque representa una sangría.

“Pemex es muy bueno sacando petróleo y vendiéndolo, pero es difícil reducir costos con el sindicato que tiene; son medidas que poco a poco se tienen que hacer”, estableció.

De seguir así, advirtió que el Gobierno Federal tendrá que seguir apoyando a Pemex, por lo que dudó que para 2027 ya no requiera de más capitalización pues aún tiene la carga de la abultada deuda.