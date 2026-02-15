Critican pago de hospital privado para político

El colectivo de búsqueda “Sabuesos Guerreras” criticó que la Comisión de Atención a Víctimas destine recursos para cubrir gastos médicos en una institución privada del político Sergio Torres Félix, el cual fue blanco de un atentado a balazos, por considerar que es una abofeteada para las víctimas invisibles del estado.

La organización civil emitió un pronunciamiento sobre el tema en el que plasmó que resulta ética y administrativamente indefendible que se canalicen recursos públicos, para sufragar gastos médicos privados de un político de alto perfil.

En el documento, se precisó que, si un ciudadano común es víctima de un hecho violento, la ruta crítica son los hospitales del IMSS-Bienestar, el Issste o el Hospital General, en estos centros médicos se enfrentan las carencias, la espera y la saturación.

Las activistas de búsqueda, en su pronunciamiento, preguntan “¿por qué un funcionario público, que ha tenido salarios de primer nivel no fue canalizado al sistema de seguridad social como cualquiera otra víctima?”.

“Al enviarlo a un hospital privado con cargo a fondos de víctimas, el estado admite implícitamente que la salud pública que ellos mismos administran no es digna o suficiente para su clase, pero si para el resto de la población”.

Citan que cada peso que la Comisión paga a una clínica privada por la atención de un político es un peso que se arrebata a las madres buscadoras que no tienen para el combustible de sus brigadas, para los huérfanos de la violencia que esperan una beca, desplazados que viven en forma precaria.

El jueves pasado se conoció que el líder estatal de Movimiento Ciudadano, Sergio Torres Félix, que fue víctima de un atentado a balazos el pasado 28 de enero, luego de haber sido sometido a una segunda cirugía para reactivar su cerebro y a la reconstrucción de una de sus manos, fue pasado a terapia intermedia.