CSP combatirá violencia digital contra mujeres

En el marco de las acciones por el Día Internacional de la Mujer, el Gobierno de México, a través de la Secretaría de las Mujeres y la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) suscribió el Primer acuerdo de colaboración voluntaria con plataformas digitales para combatir las violencias en el ámbito digital con Google, Meta y TikTok. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, señaló que el acuerdo tiene como objetivo prevenir y atender la violencia digital en contra de mujeres y niñas a través de una colaboración voluntaria con las plataformas.

“Es un primer acuerdo, es voluntario, pero nos permite que la Secretaría de la Mujer o de las Mujeres esté en contacto permanente con las plataformas. Ustedes saben que hay distintas formas de violencia en las plataformas digitales contra las mujeres y el objetivo es ir atendiendo, y que las plataformas, a través de estos protocolos, vayan bajando imágenes o publicaciones que tengan que ver con violentar a una mujer. Entonces, es un primer acuerdo; es muy bueno para el país y es muy bueno para las mujeres mexicanas”, resaltó en la conferencia matutina “Las mañaneras del pueblo”.

Claudia confía en que nueva ASF ayude a erradicar la corrupción

Y luego de que la Cámara de Diputados designó como titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a Aureliano Hernández Palacios Cardel, la presidenta afirmó que estas instituciones deben contribuir a avanzar en la erradicación de la corrupción en el país.

La mandataria federal subrayó que no participó en la decisión del nombramiento y destacó que, según su información, fue aprobado con el respaldo de todas las fuerzas políticas en la Cámara de Diputados.

Sostiene llamada con presidente de Colombia

Más tarde, la presidenta de México, sostuvo este miércoles una conversación con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, en la que abordaron diversos temas de la agenda internacional, entre ellos el conflicto en Medio Oriente y la integración latinoamericana.

Ambos mandatarios intercambiaron opiniones sobre la situación global actual y coincidieron en la importancia de fortalecer la unión regional y la cooperación entre los países de América Latina.

Durante el diálogo, México confirmó su participación en la próxima Cumbre Celac-África, que se realizará el 21 de marzo, encuentro orientado a impulsar la cooperación política, económica y diplomática entre ambas regiones.

El país estará representado por el canciller Juan Ramón de la Fuente, quien acudirá en nombre del gobierno mexicano.