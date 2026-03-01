CSP con fuerte dispositivo de seguridad en Sinaloa

En Sinaloa, entidad golpeada por la violencia, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que la población no está sola y llamó a Estados Unidos a frenar la entrada de armas hacia México.

“Decimos siempre la verdad. Si ellos no quieren (aceptar) que estamos ayudando a que pasen drogas de México a Estados Unidos, también ellos tienen que hacer su parte para que dejen de entrar armas de Estados Unidos a México”, sostuvo.

Durante su mensaje en el arranque de obra de un hospital del IMSS, la mandataria federal subrayó que, pese a la complejidad del panorama, su gobierno mantendrá el respaldo a la entidad con las Fuerzas Armadas y el gabinete federal.

“Vengo a decirles que no está solo Sinaloa, que su presidenta está aquí y que todo el gabinete de seguridad está con ustedes. Por más difíciles que sean los problemas, si estamos juntos salimos adelante. Por más complicados que sean los problemas, siempre salimos adelante por la grandeza de México y por la grandeza de su pueblo”, expresó.

Arranca Sheinbaum obra de Hospital IMSS en Culiacán 2026

Claudia Sheinbaum Pardo dio el banderazo de salida a la construcción del Hospital Regional de Especialidades del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), que tendrá 395 camas y 48 especialidades en beneficio de 762 mil 155 derechohabientes, a través de una inversión de 2 mil 568.8 millones de pesos (mdp).

“Ya muy pronto nos vamos a encontrar para inaugurar este hermoso hospital y vamos a seguir viniendo a Sinaloa, ya les dije: Sinaloa no está solo, aquí está su presidenta y todo el Gobierno cerca del pueblo de Sinaloa”, informó.

Detalló que este nuevo hospital del IMSS, que será construido por ingenieros militares de la Secretaría de la Defensa Nacional, contará con 395 camas: 216 censables (76 de cirugía, 39 de ginecobstetricia, 76 de medicina interna y 25 de pediatría) y 179 no censables; 40 consultorios de especialidades; 12 salas de cirugía: nueve centrales, dos ambulatorias y una de tococirugía; cuenta con medicina física y rehabilitación; quimioterapia; clínica del dolor, hemodiálisis con 30 máquinas; tres salas de endoscopía; unidad de cuidados intensivos; laboratorio; centro de colecta de muestra; imagenología; radioterapia; urgencias y farmacia.

Credencialización

Recordó que este año inicia el proceso de credencialización para el Servicio Universal de Salud, que permitirá que las y los mexicanos puedan recibir atención médica en el IMSS, IMSS Bienestar e Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste).

Destacó la presencia de las Fuerzas Armadas y de todo el Gabinete del Gobierno de México en Sinaloa, como parte de este acompañamiento y reconoció la vocación trabajadora de sus habitantes. “Que se oiga bien, que se oiga lejos, que se oiga fuerte, que Sinaloa es de hombres y mujeres trabajadoras, que Sinaloa es el granero de México, que Sinaloa es trabajo, es turismo, que lo oigan los vecinos y el mundo entero: ¡Que viva Culiacán y que viva Sinaloa!”, agregó.

Detalló que en su gira por la entidad entregó becas Benito Juárez a estudiantes de preparatoria en Mazatlán y Programas para el Bienestar en San Ignacio, anunció la creación de 20 Bachilleratos Nacionales Margarita Maza y continuará con una reunión con agricultores para impulsar la tecnificación del campo.

Relación bilateral con EUA

Respecto a la relación bilateral con Estados Unidos, recordó que el Gobierno que encabeza tiene muy claro el principio de que la soberanía no se negocia, ya que México es libre, independiente y soberano.

El director general del IMSS, Zoé Robledo Aburto, destacó que habrá equipamiento en este hospital que actualmente no existe en Sinaloa, como un acelerador lineal, equipo litotriptor para deshacer los cálculos renales sin cirugía, la primera Unidad de Rehabilitación Cardiaca y la única plataforma con helipuerto en el estado. Además de una plantilla de 2 mil 540 trabajadores en el que será el segundo hospital más grande del estado, pero más resolutivo.

El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, destacó el liderazgo inteligente, diplomático de la presidenta en su relación con Estados Unidos y agradeció el apoyo que ha dado a la entidad en materia de seguridad, tecnificación del campo, el rescate de los trenes de pasajeros y la entrega de Programas para el Bienestar.