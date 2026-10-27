CSP: Hay muchos apoyos fiscales al autotransporte

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, puntualizó que el sector del autotransporte recibe apoyos fiscales, como las deducciones y acreditamientos en el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) y el Impuesto sobre la Renta (ISR); en tanto que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) determinó que para 2027, el estímulo de acreditamiento de peajes contra el ISR se focalice en contribuyentes con un límite de ingresos anuales de hasta 250 millones de pesos (mdp).

“No afecta a las personas que tienen un autobús, un camión, dos camiones. Y, además, hay muchos otros apoyos que se les dan, como la deducción del IEPS en el ISR y muchos otros apoyos que tiene el autotransporte”, puntualizó en la conferencia matutina Las mañaneras del pueblo.

Gasto en peajes es deducible: SHCP

Por su parte, el secretario de Hacienda y Crédito Público, Édgar Amador Zamora, explicó que el gasto en peajes es deducible para calcular el ISR y que, adicionalmente, a partir de 2002 se otorgó el acreditamiento de hasta el 50 por ciento del peaje contra el ISR a cargo. Este beneficio llegó a representar 0.4 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) en 2019, por lo que en la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador se estableció un límite de ingresos de 300 millones de pesos por contribuyente a partir de 2020; no obstante, dicho estímulo creció más de cinco veces en los últimos seis años.

En otro tema, a la presidenta se le preguntó si otros consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) deben renunciar por los señalamientos de presuntos actos de corrupción entre la consejera presidenta, Guadalupe Taddei, y contratistas.

La mandataria contestó que los señalamientos son solo en contra de la presidenta del INE y negó que otros consejeros tengan que renunciar, al señalar que continuará el proceso electoral rumbo a la elección del 2027.

Así también, se refirió al tema de los médicos cubanos, a quienes defendió el desempeño que realizan en México y afirmó que gracias a ellos se atiende a buena parte de la población.

Médicos cubanos

Explicó que “hay que decirlo, porque como han criticado a los médicos cubanos, si no hubiera médicos cubanos en muchos de los hospitales no podría estarse atendiendo a mucha de la población mexicana”.

Destaca mejora de IMSS

Además, sobre el tema de el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Sheinbaum Pardo dijo que para explicar todo lo del IMSS este martes asistirá su director general, Zoé Robledo, y aseguró que en el instituto se ha mejorado mucho, pero tiene que perfeccionarse.

La presidenta acusó sobre “un montón de temas que no tienen sustento” en torno al IMSS.

Proyecto integral de agua en Jalisco

Por otra parte, anunció que el próximo miércoles presentará, junto con el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, un proyecto integral de agua para la zona metropolitana de Guadalajara.

El plan será presentado después de diversas protestas ciudadanas iniciadas el pasado 11 de octubre, porque a sus hogares llega agua contaminada, que también involucraron enfrentamientos con la policía.

Llama a Lula tras su victoria en Brasil

Más tarde, sostuvo una llamada con Luiz Inácio Lula da Silva tras su triunfo en las elecciones presidenciales de Brasil.

El mandatario brasileño agradeció a la presidenta de México y reconoció que su triunfo es una victoria de todas las democracias latinoamericanas.

“Muchísimas gracias, querida presidenta Claudia Sheinbaum. Fue un placer recibir su llamada telefónica en el día de hoy.

“Esta no es solo una victoria del pueblo brasileño, sino de todas las democracias latinoamericanas”, escribió Lula en sus redes.

Además, la presidenta celebró en su mañanera el triunfo de Lula en las elecciones realizando la “L” de Lula con las manos.