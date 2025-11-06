CSP levanta una denuncia contra hombre que la acosó

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo explicó en su conferencia matutina cómo fue el caso de acoso que tuvo el martes, en calles de la Ciudad de México CDMX, por parte de un sujeto.

“Sí sentí la cercanía de este personaje, está totalmente alcoholizado”, señaló.

“Esto es algo que viví como mujer (...) lo he vivido antes, cuando era estudiante, cuando era joven”, apuntó.

También señaló que presentó la denuncia contra el sujeto. “Si no presento yo el delito, ¿en qué condiciones se quedan todas las mexicanas?”.

“Esto no debe ocurrir, nuestro espacio personal no lo puede vulnerar nadie”, indicó.

Anunció que revisará si el acoso es un delito penal en todos los estados, así como una campaña antiacoso, de la mano de la Secretaría de las Mujeres.

Va por iniciativa con gobernadores tras ser acosada

Claudia Sheinbaum indicó que es necesario discutir la iniciativa para que sea un delito federal.

“Se ha avanzado, porque esto se ha hecho visible desde hace mucho tiempo por las mujeres; muchos movimientos de mujeres en el país y gobernantes que hemos buscado facilitar estas denuncias a las mujeres, pero sigue siendo un problema.

“Entonces sí necesitamos discutir, y no solo la iniciativa de la Presidencia que sí la vamos a enviar, o a colectivizar con todos los gobernadores, porque es un delito del fuero común, no es un delito federal”, dijo en su conferencia mañanera en Palacio Nacional.

“Es fundamental que hagamos una revisión”, externó a los gobernadores y a las gobernadoras.

A todos los alcaldes se les brinda apoyo

Tras el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, ante el reporte de 10 presidentes municipales asesinados en el primer año del sexenio y la petición de apoyo de otros, la presidenta aseguró que “en todos los casos se brinda apoyo”.

Sheinbaum reiteró que “cada caso es diferente” y no se puede decir que “hay una decisión de algún grupo de la delincuencia organizada para atacar a servidores públicos”.

Comenta sobre quienes tienen aspiraciones en 2027

Otra vez la presidenta llamó la atención a quienes tienen aspiraciones políticas para el 2027. “Tienen que renunciar”.

“Ya se los dije: quien tenga aspiraciones políticas, aspiraciones para un cargo público- vamos a decirlo así, participar en las elecciones- tiene que renunciar. No puede utilizar su cargo público para promocionarse.

“Es legítimo que alguien quiera ser diputado, presidente municipal, gobernador, gobernadora, pero no puede utilizar el cargo público, además que eso la ley lo prohíbe, nosotros no estamos de acuerdo”.

Relaciona a oposición con marcha de Generación Z

Ante una manifestación para el 15 de noviembre contra el gobierno, convocada de forma supuesta por un grupo identificado como Generación Z, la presidenta la relacionó con la oposición.

Indicó que llama la atención que “está lleno de inteligencia artificial” la convocatoria, y de cuentas en redes sociales sin identidad.

Apuntó que también llama la atención que el PRI “se suba”, luego de que priístas en la Cámara de Diputados mostraron la bandera pirata del anime One Piece, la cual ha sido adoptada por Generación Z.

“Ahora quienes se hacen visibles es justamente el PRI, algunos del PAN, algunos de otros partidos, o personas o cuentas que están muy identificadas con la derecha mexicana y que están convocando que tampoco tienen identidad”, declaró.

Plan Michoacán no tiene que ver con militarización

Sheinbaum Pardo aseguró que el nuevo Plan Michoacán por la Justicia y la Paz no repetirá los esquemas del pasado y que se enfocará en acciones concretas.

Lo anterior, combinando una estrategia de seguridad, justicia y desarrollo social, con especial atención a los sectores aguacatero y limonero, donde reconoció la presencia de extorsión y explotación laboral.

La mandataria subrayó que el objetivo del plan es atender tanto la seguridad como las causas sociales de la violencia.

“Tiene que haber acciones contra la extorsión en Michoacán y por la seguridad de las personas, en el marco de una estrategia de fortalecimiento de las policías, los ministerios públicos, la inteligencia y la investigación que nos lleve a las detenciones de presuntos delincuentes”, explicó.

Hay entendimiento en materia de seguridad con EE. UU.

La presidenta afirmó que con Estados Unidos hay un entendimiento en materia de seguridad y que espera llegar a un acuerdo en temas de comercio.

Lo anterior a que Karoline Leavitt, portavoz de la Casa Blanca, señaló que el presidente Donald Trump respeta a Sheinbaum como presidenta y que valora la coordinación en temas de seguridad que abarcan el narcotráfico.