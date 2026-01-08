CSP: México proveedor importante de petróleo

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo indicó que, ante la situación en Venezuela, México se vuelve en un proveedor importante de petróleo.

Aseguró que "no se está enviando más petróleo del que se había enviado históricamente, no hay un envío particular. Durante muchos años se ha enviado petróleo a Cuba por distintas razones; una son contratos, otras son ayuda humanitaria. Incluso, en la época de Peña Nieto, por ejemplo, se condonó una deuda que se tenía con Cuba. Entonces, es un envío histórico que se ha dado a la isla y al pueblo cubano. Y ahora es parte, tanto del contrato como de la ayuda humanitaria".

Comentó que los datos de Pemex se podrían dar después. "Claro, con la situación actual de Venezuela, evidentemente México se vuelve un proveedor importante. Antes era Venezuela, pero es parte digamos de lo que históricamente se ha enviado", añadió la mandataria.

Sobre que México continuará su relación con Estados Unidos "de manera responsable", incluso ante las recientes tensiones diplomáticas derivadas de la intervención militar estadounidense en Venezuela, subrayó que la soberanía nacional es un principio que no está en negociación.

En su conferencia matutina, Sheinbaum explicó que su administración actuará con responsabilidad y firmeza en la política exterior con su vecino del norte, destacando que su mandato se basa en defender la soberanía del pueblo de México, proteger a la nación y avanzar en su desarrollo sin ceder ante presiones externas.

"Vamos a seguir como hasta ahora, de manera muy responsable, con los principios que tenemos, defendiendo nuestra soberanía y al mismo tiempo haciendo lo que consideramos que es mejor para el pueblo de México y para la nación", dijo la mandataria.

Entregan a Claudia primera revisión de reforma electoral

Por otra parte, la presidenta indicó que ya recibió la primera revisión de la reforma electoral, que aclaró "no está terminada la propuesta".

"No, todavía no está lista la reforma", dijo Sheinbaum Pardo.

Aseguró que de acuerdo con los foros realizados por la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, presidida por Pablo Gómez, la gente quiere que se reduzcan los recursos.

Explicó que en los foros realizados por la Comisión Presidencial en los estados hubo diversas opiniones, "desde quien dice que debe haber 300 diputados y diputadas, nada más de acuerdo con su representación de mayoría, hasta la representación de las minorías, que yo estoy de acuerdo que debe tener".

El asunto, dijo, es cómo se da y hasta cuánto el número de diputados.

Recibe en Palacio Nacional a cónsules y embajadores

Más tarde, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo recibió la tarde de este miércoles 7 de enero a cónsules, embajadores y embajadoras, en el marco de la 37 Reunión de Titulares de Embajadas y Consulados (REC) 2026.

En su conferencia mañanera, Sheinbaum Pardo indicó que con el cuerpo diplomático sostendría una plática "de lo que significa la transformación que vive nuestro país, qué hicimos en el 2025 y cuáles son los proyectos al 2030".

"Escucharlos, qué perspectivas hay desde cada embajada. Invitarlos también a que haya mayor cooperación cultural y económicas con las distintas naciones del mundo", dijo la presidenta.

Ante situaciones como las de Venezuela, Sheinbaum apuntó que las y los representantes de México deben estar atentos.

Devela nuevas estatuas de ancestras en Reforma

Así también, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo declaró que sin las mujeres indígenas no se entiende la historia de México.

Durante la inauguración de la segunda etapa del Paseo de las Heroínas de la Historia de México, con seis nuevas esculturas de ancestras sobre la avenida Paseo de la Reforma, Sheinbaum Pardo reivindicó la figura de Malitzin y comentó que las figuras son un símbolo firme contra el racismo, clasismo y machismo.

"Sin las mujeres indígenas no se entiende la historia de México, no se entiende México ni su presente, ni el horizonte de igualdad y respeto al que aspiramos como sociedad en transformación con un maravilloso legado de grandeza", expresó.

La mandataria federal reconoció que las mujeres indígenas han sido invisibilizadas o relegadas, y ahora ocupan un espacio históricamente reservado para héroes y gestas.

Celebra "revolución" en la Educación Media Superior

En otro tema, la mandataria celebró una "revolución en la Educación Media Superior" para atender a las y los jóvenes estudiantes.

Sheinbaum Pardo indicó que se recupera la parte de humanidades y conciencia histórica, así como la parte tecnológica.

"Una revolución en la Educación Media Superior", dijo la titular del Ejecutivo federal.