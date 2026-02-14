CSP no descarta abrir puente aéreo para enviar ayuda

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo no descartó la posibilidad de abrir un puente aéreo para que otros países envíen ayuda humanitaria a Cuba, aunque precisó que dicha medida dependería de una solicitud formal del gobierno cubano.

“Si lo pide Cuba, pues habría esas condiciones, por supuesto. Ahora, no están cerrados los vuelos, (en México) pueden cargar (turbosina), pueden venir a México, eso sí. De hecho, los vuelos mexicanos, de aerolíneas mexicanas no están cerrados a Cuba, porque aquí hay turbosina”, señaló tras ser cuestionada sobre si habría la posibilidad de que México abra un puente aéreo.

La mandataria subrayó que actualmente no existe restricción para vuelos entre México y la isla, y que las aerolíneas pueden abastecerse de combustible en territorio nacional.

Garantiza investigación más profunda sobre mineros

Y después de que el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, declaró que los mineros secuestrados en Sinaloa fueron confundidos con integrantes de un grupo contrario de la delincuencia y que no se recibieron denuncias por extorsión, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que la Fiscalía General de la República (FGR) está haciendo una investigación “mucho más profunda”.

Destacó que hay una estrategia contra la extorsión, que es uno de los delitos que afecta más a la ciudadanía.

Más adelante, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reconoció la figura de la actriz y productora mexicana Salma Hayek, quien también insistió en los incentivos para producciones mexicanas.

Sheinbaum Pardo indicó que los incentivos se presentarán este domingo y son un reconocimiento para la artista veracruzana

Mecanismos para bajar precios de medicamentos

Cuestionada en la conferencia matutina sobre el incremento en los precios por parte de empresas farmacéuticas, la mandataria subrayó que su administración mantiene el objetivo de garantizar el abasto gratuito en el sistema público, pero admitió que el encarecimiento en farmacias y hospitales privados es un tema que debe atenderse.

Claudia aclara incidente con la familia Aguilar

En otro tema y tras las versiones sobre un ataque a miembros de la familia del cantante Pepe Aguilar, en Zacatecas, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aclaró que no se trató de un ataque directo, sino que ellos “iban pasando” por un punto donde había un operativo.

“Ellos iban pasando en un lugar donde había un operativo y por esa razón recibieron, fueron atacados, no tenía que ver con ellos, ellos afortunadamente están bien. Desde el momento que ocurrió”, explicó.

Y sobre el caso del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, después de que un juez dictó prisión preventiva justificada al exmandatario, por un caso de presunto peculado relacionado con el presunto desvío de cinco millones de pesos de un fondo para personas vulnerables en 2012, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo indicó que el Poder Judicial “tendrá que tomar su decisión”.

“No nos corresponde en este caso a nosotros. Cuando hay una denuncia penal, la Fiscalía abre su carpeta y abre ante un juez la orden de aprehensión en su caso y ya el Poder Judicial tendrá que tomar su decisión”, dijo.

Sheinbaum felicita a António José Seguro

Mas tarde, la mandataria saludó la elección de António José Seguro como presidente de Portugal, tras ganar en una segunda vuelta.

Sheinbaum Pardo ratificó la disposición de fortalecer los puentes de diálogo y cooperación que unen a ambos países

“México saluda la elección de António José Seguro como presidente de Portugal”.

“Reconocemos la voluntad expresada en las urnas; ratificamos la disposición de fortalecer los puentes de diálogo y cooperación que unen a nuestros pueblos”, escribió en redes sociales.