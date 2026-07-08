CSP: nunca vamos a hacer acuerdos con delincuencia

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, destacó que su Gobierno no acuerda con miembros de la delincuencia organizada y que, por ello, hay resultados contundentes, particularmente en Sinaloa, donde se han detenido a 2 mil 540 personas por delitos de alto impacto y los homicidios dolosos han disminuido un 44 por ciento.

“¿Quién acuerda con miembros de la delincuencia organizada? Porque nosotros no; nosotros nunca vamos a hacer acuerdos con ningún miembro ni con ninguna organización de la delincuencia organizada. Jamás. Tan es así que, de manera muy detallada, el secretario de Seguridad explica lo que se hizo en el gobierno anterior y, particularmente, lo que hemos hecho nosotros desde el Gabinete de Seguridad con distintas detenciones hasta la fecha”, puntualizó.

Respecto al traslado de “El Mayo” Zambada a Estados Unidos, recordó que el exembajador estadounidense Ken Salazar declaró en su momento que no hubo participación de ninguna agencia de EUA; sin embargo, recientemente una de las avionetas involucradas fue puesta en exposición, en donde ahora el FBI se atribuye el operativo.

“Nosotros no hacemos pactos con criminales, nunca. Actuamos todos los días, ni con criminales de la delincuencia organizada ni de cuello blanco, nunca. Somos un gobierno que se caracteriza por la honestidad y por nuestros principios, y eso es lo que nos da la autoridad. Pero es muy importante en la relación bilateral que no se puede decir una cosa un día y después otra cuando tiene que ver con una injerencia en México, por eso decimos: ¿quién miente?, ¿quién mintió?”.

Al señalarse que familiares de Ovidio Guzmán fueron recibidos por Estados Unidos ante el caso de “El Mayo”, la presidenta cuestionó: ¿quién acuerda con miembros de la delincuencia organizada?

Fox y Calderón favorecieron al Cártel de Sinaloa

Además, mencionó que está demostrado esta relación gobierno-delincuencia en gobiernos pasados con la detención de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad con el expresidente Calderón.

“Tan es así que en 2001, el líder de este cártel (Joaquín “El Chapo” Guzmán) se escapa de la cárcel y no es detenido hasta 2014. Y mientras tanto, el secretario de seguridad de Calderón está en Estados Unidos detenido por su vínculo con este grupo delictivo y es reconocido públicamente que se favoreció a este grupo delictivo frente a otros en una llamada guerra contra el narco. Si hubo algún acuerdo fue allí, en esos gobiernos, eso es”, insistió.

Aseguró “lo que hemos hecho es actuar” y señaló que en el periodo del expresidente López Obrador “hay resultados contundentes” con extradiciones de delincuentes.

Celebró que “El Mayo” esté detenido: “qué bueno que está detenida (esta persona), el asunto es cómo se da y qué información se le da al gobierno de México. Es relevante, muy relevante”.

Insistió la mandataria federal que entre México y Estados Unidos debe haber una relación recíproca.

Claudia alista encuentro con presidente de Suiza

En otro tema, Claudia Sheinbaum informó que este miércoles recibirá al presidente de la Confederación Suiza, Guy Parmelin, así como a un grupo de empresarios en Palacio Nacional para discutir y en todo caso fortalecer vínculos comerciales entre ambos países.

El lunes, Roberto Velasco, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), recibió a Guy Parmelin y a su esposa, Caroline Merotto. Mañana, la presidenta encabezará la visita oficial a México del también ministro de Economía.