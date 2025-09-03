CSP: solo por Puerto Chiapas entrará ganado centroamericano

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que, como una de las medidas para frenar la plaga del gusano barrenador, se estableció que la importación de ganado desde Centroamérica solo podrá realizarse en Puerto Chiapas, en Chiapas.

En conferencia de prensa matutina, la jefa del Ejecutivo federal indicó que hay ocasiones en que es difícil controlar el paso del ganado que viene de Centroamérica hacia nuestro país.

“Se vio un esquema en donde la importación se diera a través de puertos para que fuera más controlada. Ya la suspendimos en los puertos del norte; se está viendo la posibilidad que llegaran a Puerto Chiapas. Por ejemplo, para que fuera directo y ahí tuviera más control y hubiera las revisiones necesarias. Eso es una de las opciones”.

Entonces, ¿el ganado que proviene de Centroamérica solamente puede ingresar por Puerto Chiapas?, se le preguntó.

“Sí, ahora se suspendió cualquier entrada que pudiera haber por otros puertos, (el ganado solo podrá entrar por) Puerto Chiapas, que está prácticamente pegado en la frontera con Chiapas, y pues ahí hay mucho más control”, respondió.

La mandataria federal destacó que se han incrementado los filtros en todas las carreteras por parte del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), para revisar todo el ganado.