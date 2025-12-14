Cuál es la fecha límite para recibir aguinaldo

El fin de año está oficialmente a la vuelta de la esquina y en México, el paso de los días significa que cada vez está más cerca la llegada del aguinaldo.

Esta prestación obligatoria por ley representa un apoyo económico significativo para millones de familias mexicanas, quienes lo utilizan para cubrir los gastos extra característicos de la época de celebraciones decembrinas.

En la República, la Ley Federal del Trabajo (LFT) determina que el aguinaldo mínimo corresponde a 15 días de salario, siempre y cuando se haya laborado el año completo. Este monto es el mínimo legal y puede ser mayor si así lo establece el contrato individual o colectivo de trabajo.

El artículo 87 de la LFT también establece que el aguinaldo debe pagarse en su totalidad antes del 20 de diciembre.

De acuerdo con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, las y los patrones o empresas que incumplan con el pago del aguinaldo, lo otorguen incompleto o de forma tardía, pueden hacerse acreedores a una multa de conformidad con lo que marca el artículo 1002 de la Ley Federal del Trabajo.