Cuál es la fecha límite para registrar tu negocio

A pocos días de que inicie el Buen Fin 2026, los consumidores se preparan para realizar sus compras y ahorrar con los descuentos. Asimismo, los dueños de negocios aún están a tiempo de registrar sus tiendas y ser parte de la iniciativa para impulsar sus ventas.

Este 2026 el fin de semana más barato del año iniciará el próximo viernes 13 de noviembre y estará vigente hasta el martes 17 de noviembre, acumulando un total de cinco días de descuentos en todo tipo de productos y servicios.

Para formar parte de la iniciativa se requiere llenar un registro en la plataforma oficial y es totalmente gratuito. A continuación te explicamos el paso a paso para completarlo y cuál es la fecha límite.

Cuál es la fecha límite

Al registrar tu negocio en el sitio oficial de el Buen Fin podrás impulsar las ventas de tu comercio, además poder hacer uso de la logotipo y la marca como parte de tus promociones.

De acuerdo con la información oficial, los negocios tienen hasta el jueves 12 de noviembre para completar su registro y ser parte de la campaña más dinámica para incentivar el comercio formal y apoyar la economía local.

Cabe mencionar que en su edición 16, se espera la participación de más de 215 mil empresas y establecimientos en la iniciativa a nivel nacional.