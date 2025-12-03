Cualquier país que trafique droga está sujeto a ataques

El presidente estadounidense Donald Trump advirtió que cualquier país que trafique drogas hacia Estados Unidos “está sujeto a ataques”.

En declaraciones a los medios, durante una reunión con su gabinete, Trump fue cuestionado sobre la posibilidad de iniciar ataques en tierra contra narcotraficantes.

“Si entran por un país determinado, cualquier país... Si creemos que están construyendo fábricas para producir ya sea fentanilo o cocaína… He oído que Colombia está fabricando cocaína... cualquiera que haga eso y la venda en nuestro país está sujeto a ser atacado”, señaló Trump.

Cuando el reportero le insistió en si entonces las acciones no se limitarían solo a Venezuela, Trump respondió: “No, no sólo Venezuela”.

Se quejó de que “Venezuela ha sido muy malo. Han enviado asesinos a nuestro país. Vaciaron las cárceles en nuestro país”.

Por ello, insistió en que “muy pronto” comenzarán los ataques estadounidenses contra cárteles del narcotráfico dentro del territorio venezolano, tras el operativo contra supuestas narcolanchas en el Caribe.