A pocos días de finalizar el primer trimestre del ciclo escolar 2026-2027, diversos estudiantes de nivel básico comienzan a preguntarse por el próximo periodo vacacional, correspondiente a la celebración por las fiestas tradicionales decembrinas, como Navidad y Día de Reyes.

De acuerdo con el calendario oficial publicado por la Secretaría de Educación Pública (SEP), este ciclo escolar constará de 185 días, finalizando el 9 de julio de 2027.

Descanso escolar

Este periodo de descanso académico comenzará el próximo lunes 21 de diciembre de 2026 y finalizará el martes 5 de enero de 2027, dejando casi tres semanas de descanso a todos los alumnos y alumnas de educación preescolar, primaria y secundaria, inscritos a planteles públicos y privados incorporados al Sistema Educativo Nacional (SEN).

No obstante, los alumnos regresarán a sus actividades escolares hasta el jueves 7 de enero, debido a que el miércoles 6 está marcado como suspensión de labores docentes, por la celebración anual del Día de Reyes 2027.