Cuándo depositarán el aguinaldo a jubilados

El cierre de año comienza a tomar forma para miles de pensionados en México. El aguinaldo 2026 ya tiene fechas previstas de entrega tanto para beneficiarios del IMSS como del Issste, aunque hay una diferencia importante, y es que no todos lo reciben al mismo tiempo ni bajo las mismas condiciones.

La clave está en el régimen de pensión. Mientras el IMSS contempla el pago completo del aguinaldo para determinados pensionados, el Issste lo divide en dos partes y establece reglas específicas para saber quién tiene derecho.

Para los pensionados del IMSS, el pago de la pensión correspondiente a noviembre está previsto para el lunes 2 de noviembre, debido a que el instituto acostumbra realizar los depósitos a partir del primer día hábil de cada mes.

Sin embargo, este pago corresponde a quienes están pensionados bajo el régimen de la Ley del Seguro Social de 1973, es decir, personas que comenzaron a cotizar antes del 1 de julio de 1997 y que obtuvieron su pensión por cesantía en edad avanzada o vejez.