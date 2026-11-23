Diciembre está cada vez más cerca y, con él, llegan las celebraciones de Navidad y Año Nuevo, pero también uno de los periodos más esperados por los estudiantes: las vacaciones de invierno. De acuerdo con el calendario oficial de la Secretaría de Educación Pública (SEP), los alumnos de educación básica tendrán casi tres semanas para descansar antes de regresar a las aulas en enero de 2027.

Aunque las fechas varían entre instituciones educativas, los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria ya tienen definido cuándo terminarán las clases y cuánto durará el receso decembrino.

Cuántos días durarán

El calendario de la SEP para el ciclo escolar 2026-2027 establece que el último día de clases para los alumnos de educación básica será el viernes 18 de diciembre.

A partir de entonces comenzará el descanso decembrino. Aunque el periodo vacacional inicia oficialmente el lunes 21 de diciembre, los estudiantes dejarán de acudir a las escuelas desde el sábado 19, al sumarse el fin de semana.

De esta manera, tendrán 19 días consecutivos sin clases. El regreso a las actividades escolares está programado para el jueves 7 de enero.

La medida contempla a estudiantes de preescolar, primaria y secundaria de escuelas públicas y particulares incorporadas al Sistema Educativo Nacional, en las 32 entidades del país.

Cuándo empieza en la UNAM

A diferencia de las escuelas que siguen el calendario de la SEP, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) establece sus propios periodos de actividades académicas y administrativas.

De acuerdo con su calendario escolar 2026-2027, el primer semestre concluirá el 27 de noviembre, fecha en la que comenzará el periodo de exámenes ordinarios, que se extenderá hasta el 11 de diciembre.

En cuanto al receso administrativo de invierno, este arrancará el 14 de diciembre y concluirá el 3 de enero de 2027.