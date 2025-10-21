Cuándo entra el frente frío número 8 a México

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que el frente frío número 8 llegó y afectará el territorio mexicano con lluvias intensas, fuertes vientos y descenso de temperatura en varias regiones.

De acuerdo con el organismo, este sistema frontal mantiene su interacción con una vaguada en altura y un canal de baja presión, generando condiciones meteorológicas adversas que persistirán antes de debilitarse sobre el Golfo de México.

El frente frío número 8 se mantiene con características de estacionario sobre el oriente y sureste del país, donde ha generado lluvias muy fuertes con puntuales intensas en los estados de Veracruz y Chiapas, así como precipitaciones muy fuertes en regiones de Oaxaca y Tabasco.

El SMN destacó que estas lluvias estarán acompañadas de descargas eléctricas, caída de granizo y posibles encharcamientos e inundaciones en zonas bajas. Además, se pronostican vientos del norte con rachas de 55 a 70 km/h en el Istmo y Golfo de Tehuantepec, así como oleaje elevado de 1.5 a 2.5 metros en las costas de Oaxaca y Chiapas.

La masa de aire frío asociada a este frente ha comenzado a modificar sus características térmicas, lo que permitirá un ligero aumento en las temperaturas del oriente mexicano, aunque el ambiente continuará fresco durante las mañanas y noches.

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene vigilancia sobre un nuevo frente frío que podría aproximarse a la frontera norte durante hoy martes.