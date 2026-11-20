Diciembre está a la vuelta de la esquina y, con él, llegan las celebraciones navideñas, los gastos de temporada y una de las prestaciones más esperadas por miles de trabajadores: el aguinaldo. Sin embargo, no todos reciben este dinero al mismo tiempo.

Aunque el cierre de año suele marcar el inicio de los pagos, la fecha de depósito del aguinaldo en México depende del régimen laboral o de pensiones al que pertenezca cada persona.

En el caso de los pensionados y jubilados del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste), la primera parte de esta prestación se entrega durante la primera quincena de noviembre, por lo que este grupo se encuentra entre los primeros en recibir el beneficio.

La situación cambia para quienes trabajan en empresas privadas. El artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo (LFT) señala que los patrones tienen como fecha límite el 20 de diciembre para cubrir el aguinaldo.

Existe la posibilidad de que una parte del pago se entregue en enero, pero esto debe responder a un acuerdo entre el empleador y el trabajador. En ningún caso debe perderse de vista que se trata de una prestación obligatoria.

Además, el pago debe realizarse en dinero. Por ello, las empresas no pueden sustituirlo por vales, mercancías, fichas u otros productos.

¿Cuánto es el pago?

Una de las dudas más frecuentes durante esta temporada es cuánto dinero debe recibir cada trabajador. Para conocer la cantidad, es necesario revisar el salario mensual, los días de aguinaldo que otorga la empresa y el tiempo que se ha laborado durante el año.

La legislación establece un mínimo de 15 días de salario para quienes cumplen un año de servicio. No obstante, algunas compañías ofrecen una cantidad superior como parte de sus prestaciones laborales.

Si trabajaste durante los 12 meses del año y recibes el mínimo legal, el cálculo es sencillo: primero debes dividir tu sueldo mensual entre 30 para obtener el salario diario. Después, esa cantidad se multiplica por 15.

El resultado corresponde al aguinaldo mínimo que debes recibir.

Por ejemplo, si tu sueldo mensual es de 12 mil pesos, el salario diario equivale a 400 pesos. Al multiplicarlo por los 15 días establecidos por la ley, el pago correspondiente será de seis mil pesos.

En caso de que tu empresa contemple más de 15 días de aguinaldo, deberás multiplicar tu salario diario por el número de días que establezca tu contrato o las condiciones laborales.

Haber ingresado a una empresa a mitad de año no significa quedarse sin aguinaldo. La LFT reconoce el derecho a recibir esta prestación de manera proporcional, incluso cuando no se han cumplido los 12 meses de servicio.

Así, una persona que trabajó seis meses completos tiene derecho a recibir la mitad del aguinaldo mínimo correspondiente a un año, es decir, el equivalente a 7.5 días de salario.

Para conocer el monto, se debe dividir el sueldo mensual entre 30, multiplicar el resultado por 15 y posteriormente dividir la cantidad entre dos.

Es una prestación general

La prestación no está reservada únicamente para los empleados que tienen una plaza permanente. De acuerdo con los criterios de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, el derecho al aguinaldo contempla a distintos trabajadores que mantienen una relación laboral formal.

Esto incluye a empleados de planta, eventuales y sindicalizados, así como a comisionistas, vendedores y agentes de seguros.

Uno de los casos que suele generar confusión es el de quienes trabajan bajo el esquema de honorarios. Aunque generalmente este régimen no implica por sí mismo el pago obligatorio de aguinaldo, existen situaciones en las que sí puede reclamarse.

La clave está en determinar si realmente existe una relación de subordinación laboral, independientemente de lo que indique el contrato.

Por ejemplo, si una persona tiene un horario establecido, recibe instrucciones y supervisión directa, y presta sus servicios para un solo patrón, podrían existir elementos para acreditar una relación de trabajo.

En cambio, cuando se trata de una prestación de servicios verdaderamente independiente, sin subordinación, no necesariamente existe la obligación de cubrir esta prestación.