¿Cuándo es la fecha límite para registrar tu celular?

Ayer viernes entró en vigor el registro obligatorio de líneas móviles en México. Esta disposición oficial establece que cada línea telefónica móvil, nueva o en uso y de prepago o pospago, deberá estar vinculada a la identidad de una persona física o moral.

Estos nuevos Lineamientos para la Identificación de Líneas Telefónicas Móviles, fueron aprobados y emitidos por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) el lunes 8 de diciembre.

Si ya cuentas con un número de celular y tu línea no está contratada con un servicio de pospago, debes realizar este registro para vincular tu línea con tu identidad a más tardar el 30 de junio de 2026.

¿Por qué las líneas de pospago no deben realizar el trámite?

Las líneas de pospago no necesitan realizar este procedimiento, ya que para poder acceder a este servicio es necesario otorgar tus datos de identidad. Los números celulares que cuentan con servicio de pospago ya están vinculados con una persona.

Tomando en cuenta que la fecha límite para el registro de tu número celular es el 30 de junio de este año, a partir del 1º de julio todas las líneas que no estén registradas serán suspendidas.

Durante la suspensión, únicamente se permitirá realizar llamadas a números de emergencia y atención ciudadana como el 9-1-1, 0-8-9, 0-8-8 y líneas de soporte del operador.

La suspensión del servicio no elimina las obligaciones contractuales, por lo que el usuario deberá seguir cubriendo los pagos correspondientes.