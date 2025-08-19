Cuándo inicia el registro para la Beca Rita Cetina

La Secretaría de Educación Pública (SEP) ha dado a conocer la nueva fecha para el inicio del registro de estudiantes de secundaria a la Beca Universal Rita Centina, el pasado 13 de agosto.

De acuerdo con el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, a partir del 15 de septiembre se abrirá el registro en línea, a nivel nacional, para que los alumnos de nuevo ingreso a secundaria puedan acceder a los beneficios de este apoyo.

El registro se llevará a cabo en línea por las madres, padres o tutores a través de la plataforma oficial del programa. Para esto será necesario solicitar la Llave MX, una herramienta de identidad digital del Gobierno de México. Si aún no cuentas con una cuenta, ingresa al sitio web www.llavemx.gob.mx y sigue los pasos que se te indican.

Además, antes de realizar el registro debes verificar que cuentes con los siguientes documentos en tiempo y forma: Clave Única de Registro de Población (CURP), número celular, correo electrónico, identificación oficial vigente y comprobante de domicilio (de los últimos tres meses).

Este 2025 el apoyo otorgará un total de mil 900 pesos bimestrales, más 700 pesos por cada estudiante adicional, es decir, un hogar con dos estudiantes de secundaria recibirá en total 2 mil 600 pesos bimestrales.