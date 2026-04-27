Cuándo inicia temporada de huracanes 2026

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) presentó el pronóstico oficial de actividad ciclónica para el 2026, en la cual se prevé una temporada activa o por arriba del promedio climatológico en el Pacífico, mientras que en el Atlántico se prevé una actividad cercana o por debajo de la media climatológica.

Pacífico

En el Pacífico se estima el desarrollo de entre 18 y 21 sistemas tropicales, de los cuales, entre 4 y 5 podrían alcanzar la categoría de huracanes mayores.

Durante la Reunión Nacional por la Temporada de Lluvias y Ciclones Tropicales 2026, el SMN informó que, a partir de mayo, se prevé la formación de distintos sistemas en el océano Pacífico: entre 9 y 10 tormentas tropicales, de 5 a 6 huracanes de categoría 1 o 2, de 4 a 5 huracanes mayores (categorías 3, 4 o 5)

Atlántico

Para el Atlántico, se pronostica la formación de entre 11 y 15 fenómenos, con la posibilidad de que entre uno y dos evolucionen a huracanes de gran intensidad. En junio se pronostican de siete a ocho tormentas tropicales, de tres a cinco huracanes categoría 1 o 2, de uno a dos huracanes categoría 3, 4 o 5.

El Niño en 2026

Respecto al monitoreo del fenómeno El Niño-Oscilación del Sur (ENOS), informó que, se prevé para la temporada 2026 una transición hacia condiciones de El Niño durante el trimestre mayo-julio, con una probabilidad del 61 %.

Asimismo, se espera que este fenómeno persista y se fortalezca durante el pico de la temporada de ciclones tropicales (agosto a octubre). Hacia el invierno, existe una probabilidad del 25% de que evolucione a un evento de El Niño muy fuerte.

México

De acuerdo con la estadística histórica, de 1964 a 2025 han ingresado al país 174 ciclones tropicales desde el Pacífico, lo que representa un promedio de tres por año, y 120 desde el Atlántico, con un promedio de dos anuales.

Ante estas cifras, Velázquez Alzúa subrayó que esta información científica no debe ser motivo de alarma, sino un llamado a la acción responsable y coordinada para proteger la vida y el patrimonio de las familias mexicanas.