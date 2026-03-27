Cuando los algoritmos aprendieron a votar

Instalada ya en el consciente colectivo global, se respira una fuerte intuición —que probablemente Borges habría formulado como metáfora y Octavio Paz como advertencia—: los sistemas que creamos para delegar tareas terminarán por sustituirnos.

Aterrizado a los sistemas políticos que durante siglos utilizaron a los partidos políticos como artefacto imperfecto pero necesario para traducir el murmullo social en decisión colectiva. Hoy, sin embargo, ese murmullo ha cambiado de idioma. Ya no habla en plazas ni en asambleas: habla a través de datos y algoritmos.

La crisis de los partidos a nivel mundial no es una casualidad, es una mutación. No se están debilitando: están siendo desplazados. El ciudadano contemporáneo ya no se reconoce en estructuras ideológicas rígidas, sino en fragmentos de identidad que cambian con la velocidad del scroll.

La política, que antes era un relato compartido, se ha convertido en un espejo roto donde cada quien observa una versión distinta de la realidad. Y en ese espacio fracturado, los partidos —lentos, pesados, burocráticos— llegan siempre tarde.

Es ahí donde irrumpe la inteligencia artificial, no como herramienta, sino como nuevo intermediario. Si el partido político organizaba voluntades, el algoritmo las anticipa. Si el partido persuadía, la IA perfila. Si el partido construía narrativa colectiva, la Inteligencia Artificial (IA) la individualiza.

Se ha pasado de la política de masas a la política de la precisión, donde cada individuo es un universo electoral autónomo, medido, clasificado y, en el mejor de los casos, comprendido.

Pero hay algo inquietante en esta transición. Porque si bien los algoritmos prometen eficiencia, también diluyen la noción misma de la voluntad colectiva.

La democracia, entendida como el encuentro de diferencias en un espacio común, se fragmenta en millones de decisiones aisladas, radicalizadas y catalogadas en targets por persuadir. Ya no hay plaza pública: hay burbujas. Ya no hay debate: hay segmentación del mensaje.

Octavio Paz escribió, en esa obra que todo mexicano debería leer —“El laberinto de la soledad”— que toda sociedad vive entre la máscara y el rostro.

Quizá hoy la política habita entre el dato y la simulación. El riesgo no es que la inteligencia artificial manipule —eso sería una versión simplista—, sino que reemplace silenciosamente el proceso humano de deliberación.

Que la decisión deje de ser un acto consciente —si alguna vez lo fue— y se convierta en la consecuencia estadística de un modelo predictivo.

En ese escenario, los partidos políticos enfrentan una disyuntiva existencial: o se reinventan como plataformas de interpretación profunda de la sociedad —capaces de dialogar con la complejidad humana más allá de la ideología y la confrontación—, o se convierten en meros vehículos logísticos de campañas diseñadas por la IA.

Porque el verdadero poder ya no está en quien moviliza votantes, sino en quien comprende patrones. Y comprender, en este tiempo, es anticipar.

Tal vez el problema no es que los algoritmos digan por quién votar. Tal vez el problema es que se ha comenzado a delegar conscientemente esa importante tarea.