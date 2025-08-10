Cuando negociamos sabemos que el pueblo nos respalda

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que México es un país libre, soberano e independiente, y que cuando tiene que negociar con algún presidente sabe que el pueblo mexicano la respalda.

Esta declaración se da luego que el jueves el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva para autorizar al Pentágono usar fuerza militar para atacar a los cárteles de la droga.

“Cuando negociamos con cualquier persona, en particular, con cualquier presidente, sabemos que el pueblo nos respalda, y que México para todas y todos los mexicanos es un país libre, soberano, independiente, que eso no solo está en la mente del pueblo, sino en el corazón de las y los mexicanos”, dijo en Manzanillo, Colima.

La mandataria federal afirmó que con la llegada de la Cuarta Transformación, el pueblo de México recuperó su dignidad y fuerza.

“Quiero decirles que, en este tiempo, dicen ‘¡Mucha presidenta!’, pero no, lo que hay en México es mucho pueblo. En este tiempo lo que hemos demostrado es que en México hay mucho pueblo, que con la Cuarta Transformación el pueblo de México recuperó su dignidad, su fuerza”.

“Hay muy pocos países en el mundo en donde la fuerza de su pueblo se siente todos los días, la conciencia del pueblo se siente todos los días”, dijo.

Da banderazo de salida a la construcción de puentes vehiculares en Colima

En Manzanillo, Colima, la presidenta dio el banderazo de salida a la construcción de los puentes: Tepalcates II, Presa Trancas y El Chical, infraestructura que se suma a los puentes Libramiento Arco Norte y Arco Sur, cuyos trabajos iniciaron este año, así como a los puentes que se realizarán en 2026: las Tunas, Barrio V, Ingreso principal a Manzanillo y La Flechita; que conjuntamente representan una inversión de casi dos mil millones de pesos (mdp) y 4 kilómetros de longitud.

“Hoy estamos para dar el banderazo de salida de este puente y otros dos puentes en Colima (...) y también informamos de otros puentes vehiculares que vamos a desarrollar a partir de 2026 para la zona metropolitana de Manzanillo”, informó.

Además, destacó que, en Colima, se ampliará el puerto de Manzanillo, que actualmente es el tercero más importante de América Latina, y la meta es convertirlo en el primero.

“Manzanillo ya es el tercer puerto de América Latina, pero lo vamos a hacer el primer puerto de América Latina”, dijo.

Detalló que la ampliación se realizará con inversión pública y privada, a cargo de la Secretaría de Marina y su construcción va a garantizar la conservación ambiental de la Laguna de Cuyutlán para disminuir al máximo el impacto ambiental. Puntualizó que la inversión total en Colima entre 2025 y 2026 será de casi 4 mil mdp con la visión de generar desarrollo con bienestar para las y los colimenses.

“No tendría sentido, y esa es la visión de nuestro proyecto, que hubiera desarrollo de un puerto tan importante y que no hubiera el desarrollo que acompañe a todo el estado y particularmente a Manzanillo, así que es un compromiso por parte de nosotros. Todo Colima, entre este y el próximo año, va a recibir una inversión de casi 4 mil millones de pesos”, añadió.