Cuándo será la temporada alta de vacaciones en 2026

Inicia el 2026 y la meta de muchas personas es salir de viaje. Eso sí, considera que existen las llamadas temporadas altas, momentos en el año donde los costos, demanda y ocupación suben.

Hay ciertos meses en los que la demanda de viajes es mayor y coinciden con las vacaciones escolares, puentes, fines de semana largos y celebraciones como Semana Santa.

Si quieres viajar con un presupuesto bajo, con ofertas en paquetes y con disponibilidad variada en las habitaciones de hoteles, tal vez no te convengan los anteriores periodos.

Pero no todo es una desventaja; si quieres aprovechar las vacaciones de tus hijos o los días de asueto, durante la temporada alta los destinos turísticos promueven carteleras con actividades variadas, servicios especiales y eventos especiales.

Por otra parte, la temporada baja ocurre en meses del año donde hay menor afluencia turística, lo que se traduce en precios más accesibles, mayores ofertas para atraer a los viajeros y más variedad en paquetes.