Cuándo será primer puente de nuevo ciclo escolar

Las vacaciones de verano ya comenzaron para miles de estudiantes, pero muchas familias ya buscan la fecha del primer descanso del nuevo ciclo escolar.

El calendario SEP 2026-2027 contempla varios días sin clases y septiembre podría traer el primer puente para alumnos de preescolar, primaria y secundaria.

De acuerdo con el calendario, el primer descanso importante podría presentarse durante septiembre debido a las conmemoraciones de las Fiestas Patrias.

El día 16 está reconocido como día de descanso obligatorio por la conmemoración del Inicio de la Independencia. Además, el calendario destaca el 15 de septiembre como un día conmemorativo, destinado a actividades cívicas y de reflexión dentro de los planteles educativos.

También habrá actividades del Consejo Técnico Escolar, el 25 del mes.