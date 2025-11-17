¿Cuándo son las vacaciones de diciembre?

La Secretaría de Educación Pública (SEP) ya estableció las fechas exactas del descanso decembrino correspondiente al ciclo escolar 2025-2026, uno de los momentos más esperados por estudiantes, docentes y familias.

Las vacaciones de invierno para el ciclo escolar 2025-2026 comenzarán el lunes 22 de diciembre de 2025.

Último día de clases

El último día de clases será el viernes 19 de diciembre, por lo que el alumnado tendrá un fin de semana previo a su descanso oficial. El periodo concluirá el martes 6 de enero de 2026, después del Día de Reyes, fecha en la que se retomarán las actividades escolares de manera habitual.

El receso abarcará poco más de dos semanas completas, tiempo suficiente para que los alumnos convivan con sus familias, celebren Navidad y Año Nuevo, y regresen con mayor energía.