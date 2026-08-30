¿Cuánto debe pesar la mochila escolar?

El próximo lunes 31 de agosto iniciará el ciclo escolar 2026-2027 y miles de estudiantes en México regresarán a las aulas para continuar con su formación académica.

Entre la lista de útiles, libros y cuadernos, el peso que puede alcanzar una mochila llena en alumnos de nivel básico es un detalle que muchos padres de familia deben tomar en cuenta para prevenir molestias lumbares en los pequeños.

En ese sentido, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) señala cuál es el peso recomendado para las mochilas de los estudiantes y cuáles son los diseños más funcionales para distribuir la carga.

De acuerdo con el IMSS, la mochila escolar no debe superar entre el 10 y el 15 % del peso corporal del estudiante. Asimismo, el tamaño debe ser acorde a las dimensiones de su espalda y estar hecha de materiales ligeros y resistentes para el uso diario.

La diferencia entre una jornada escolar cómoda y el riesgo a desarrollar problemas de salud por cargar una mochila muy pesada es muy sutil y, con pequeñas acciones para el uso correcto de este accesorio indispensable en los alumnos, su fatiga disminuirá.

Usa ambos hombros: se debe cargar la mochila con las dos coreas sobre los hombros para distribuir el peso de manera equitativa y evitar lesiones en la columna.

Diseño adecuado: busca mochilas con correas anchas y acolchonadas, de preferencia con un cinturón o ajuste en la cintura.

Consejos

Altura correcta: la parte inferior de la mochila debe quedar colocada unos cinco centímetros por encima de la cintura del menor.

Revisión diaria: revisa el horario escolar del alumno y saca los objetos o libros que no vaya a utilizar ese día para evitar carga innecesaria.