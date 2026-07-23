¿Cuánto ganan los dirigentes de PAN, PRI, MC y Morena?

El Instituto Nacional Electoral (INE) otorgó registro a dos nuevos partidos políticos, PAZ y Somos México, que serán presididos por el diputado morenista Hugo Eric Flores Cervantes y el experredista Guadalupe Acosta Naranjo, respectivamente.

Actualmente, el diputado Flores Cervantes tiene una dieta legislativa de 79 mil 846 pesos; se suman apoyos de asistencia legislativa por 45 mil 786 pesos adicionales, y Atención Ciudadana por 28 mil 772 pesos más.

Más un aguinaldo de más de 140 mil pesos y seguros de vida pagados con el erario.

En el caso de Guadalupe Acosta, al no ejercer un cargo público previo, no son públicos sus ingresos.

Los salarios para los nuevos presidentes de partido no se han publicado, pero el de los actuales dirigentes nacionales de Morena, PAN, PVEM, PRI, PT y MC van desde casi equiparar el de la presidenta Claudia Sheinbaum, que gana 193 mil pesos mensuales, hasta ejercer el cargo de manera honorífica.

Dirigentes cuanto

Jorge Romero Herrera, presidente nacional del PAN, gana 187 mil 500 pesos mensuales, de acuerdo con la información sobre sueldos publicada en su página electrónica.

Ariadna Montiel, presidenta nacional de Morena, percibe 117 mil 183 pesos brutos, y le quedan 87 mil pesos después de impuestos, según la declaración de 2025 publicada en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT).

El coordinador nacional de Movimiento Ciudadano (MC), Jorge Álvarez Máynez, recibe 132 mil 472 pesos brutos, y le quedan 94 mil 907 después de impuestos, según la declaración de 2025, en la PNT.

En el caso de Alejandro Moreno, líder nacional del PRI, en 2025 su partido estableció que el cargo es honorífico, es decir, sin sueldo.

Pero en el 2026, el partido tricolor impugnó la publicación de los salarios de sus integrantes.

El dirigente nacional del PT, el senador Alberto Anaya, también ejerce el cargo de manera honoraria, según consta en la declaración del año pasado.

No obstante, este año negó tener un tabulador de sueldos para sus integrantes.

En el caso del PVEM, ni la PNT o su página electrónica cuentan con información sobre el salario de su dirigente nacional, la senadora Karen Castrejón, o de los sueldos de los integrantes de los órganos de gobierno.