Cuarta Transformación significa justicia y bienestar

En Hermosillo, Sonora, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encabezó la 31.ª Asamblea de Honestidad y Resultados, en la que resaltó que la justicia y el bienestar definen a la Cuarta Transformación, ya que en la entidad otorga de manera directa Programas para el Bienestar, construye obras de infraestructura y acciones de justicia social, laboral y ambiental para las y los sonorenses.

“Y si uno lo piensa aquí en Sonora —lo pensaba hoy en la mañana— la palabra ‘justicia’ en todos sus ámbitos ha tenido el mayor de sus significados: justicia social, justicia laboral. Recientemente, además de todas las modificaciones, salario mínimo, resolvimos el histórico problema de Cananea, se hizo justicia laboral para los mineros de Cananea.

“Justicia ambiental, logramos que una de las empresas que ha contaminado más el río Sonora pagara por sus daños, mil 500 millones de pesos destinados al saneamiento del río y a hospitales para el pueblo de Sonora. Justicia para los pueblos indígenas, tan solo al pueblo yaqui se les ha regresado más de 45 mil hectáreas. Justicia para las mujeres, justicia para los jóvenes. Y si uno lo piensa, la Cuarta Transformación lleva los principios del pueblo: justicia en todos sus ámbitos y bienestar, bienestar para el pueblo”, informó desde el Centro de Usos Múltiples.

Programas

Detalló que en Sonora 343 mil 192 personas reciben la Pensión para Adultos Mayores, 52 mil 868 la Pensión para Personas con Discapacidad, 10 mil 767 un salario mínimo del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, 99 mil 116 la beca Benito Juárez para preparatoria, 113 mil 736 la beca Rita Cetina para secundaria, 155 mil 255 la beca Rita Cetina de uniformes y útiles para primaria, y 97 mil 689 la beca Gertrudis Bocanegra para Educación Superior, con lo que en Sonora todas y todos los estudiantes de escuela pública tienen beca desde primaria hasta la universidad.

Agregó que 5 mil 107 productores reciben Producción para el Bienestar, 10 mil 879 con Fertilizantes Gratuitos, 4 mil 782 de Sembrando Vida, mil 204 escuelas de Educación Básica y 104 de Educación Media Superior recursos de La Escuela es Nuestra; además de las y los beneficiarios de los nuevos programas Pensión Mujeres Bienestar y Salud Casa por Casa.

Obra pública

En materia de obra pública resaltó la inauguración de la carretera Bavispe-Nuevo Casas Grandes, la modernización de la carretera Guaymas-Chihuahua, la Sonoyta-Puerto Peñasco; la tecnificación de dos Distritos de Riego, la conclusión del Acueducto para el pueblo yaqui, obras de agua potable para pueblos indígenas; la modernización del Aeropuerto Internacional de Ciudad Obregón; la construcción de nueve Bachilleratos Nacionales “Margarita Maza”, tres ampliaciones y una reconversión; y un campus de la Universidad Nacional Rosario Castellanos (UNRC) en Hermosillo.